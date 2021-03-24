تركي آل الشيخ مع شاب: «أتشرف دائمًا بلقاء الأبطال».. من يكون؟

الأربعاء، 24-03-2021
02:49 م
محمد فضل
أثار المستشار تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي
ألميريا الإسباني، تساؤلات البعض عن هوية شاب
نشر صورة
ه معه ووصفه بالبطل، حيث نشر
صورة
مع الشيخ زايد بن حمدان، الذي أصيب خلال مشاركته في “عاصفة الحزم” لدعم
الشرعية باليمن.
وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” تعليقاً على الصورة
إنه
دائماً ما يتشرف بلقاء الأبطال
والفرسان والشجعان، لافتاً إلى أنه التقى أمس
الثلاثاء بأخيه الشيخ زايد بن حمدان الذي يسعد دائماً برؤيته.
وأضاف: “الشيخ زايد بن حمدان من الأشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز
وكأني ألعب شطرنج معاه، باختصار إذا شفته أكون سعيد، والله يحفظه لبلده ولقيادته
وأهله ولأخوه تركي”.