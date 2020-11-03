ترامب يعلن النتيجة : سأظل بالبيت الأبيض 4 سنوات جديدة

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحقق فوزا كاسحا وسيظل في البيت الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة .

و أعلن ترامب في مؤتمر صحفي قبيل ساعات من بدء التصويت أنه سيحقق الفوز مجددا و سيفوز بولاية جديدة ، لافتا إلي أنه حقق أرقام اقتصادية رائعة خلال سنوات حكمه ، ومؤكدا أنه عند فوزه سيدعم القطاع الصناعي في البلاد .

جدير بالذكر أن الانتخابات الأمريكية التي تجري اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 هي الـ 59 في حياة أمريكا والتي تجري كل 4 سنوات ، يختار فيها رئيس ونائب رئيس من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم .