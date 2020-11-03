ترامب يعلن النتيجة : سأظل بالبيت الأبيض 4 سنوات جديدة
ترامب
الثلاثاء، 03-11-202011:23 صمتابعات - أمينة عبد العال
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحقق فوزا كاسحا وسيظل في البيت
الأبيض لمدة 4 سنوات جديدة .
و أعلن ترامب في مؤتمر صحفي قبيل ساعات من بدء التصويت أنه سيحقق الفوز
مجددا و سيفوز بولاية جديدة ، لافتا إلي أنه حقق أرقام اقتصادية رائعة خلال سنوات
حكمه ، ومؤكدا أنه عند فوزه سيدعم القطاع الصناعي في البلاد .
جدير بالذكر أن الانتخابات الأمريكية التي تجري اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر
2020 هي الـ 59 في حياة أمريكا والتي تجري كل 4 سنوات ، يختار فيها رئيس ونائب رئيس من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم .