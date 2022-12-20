الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
توقيت مصر 09:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

التحقيقات تكشف مفاجأة في مشاجرة سعد الصغير وبرلنتي عامر في الشارع

4 قرارات نارية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي

مواجهة صعبة مع إيهاب جلال.. موعد مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم

تدهور وضع مادي ومشاكل في العمل.. 4 أبراج الأقل حظًا في 2023

تحذير عاجل من هيئة الدواء: لا تشربوا الشاي أو القهوة مع هذه الأدوية

«بلا خيبة».. «أفشة» يشعل الغضب داخل الأهلي بمنشور مفاجئ

انقلاب سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

هزت السعودية.. إحراق سيارة وبداخلها مالكها حتى تفحم لسبب صادم(فيديو)

فيديو لم تذيعه القنوات.. أمير قطر يرفض تقدم رئيس فرنسا أمامه على منصة التتويج

الكويت تعلن استرداد 100 مليون دولار من البحرين وتكشف السبب

ADS
 

تدهور وضع مادي ومشاكل في العمل.. 4 أبراج الأقل حظًا في 2023

unnamed
ابراج
Native
Teads
الثلاثاء، 20-12-2022 08:29 ص
مع اقترابنا من توديع عام 2022 واستقبال 2023، يترقب المهتمون بعالم الأبراج معرفة حظوظهم في العام الجديد.
وفقا لموقعي "astrosage" وtoday"، نذكر لكم الأبراج الأقل حظا في بداية عام 2023.
برج العقرب
تؤدي بعض المشاكل في عملك إلى حدوث صراع في المنزل، يمكنك دائمًا طلب المساعدة من الآخرين.
برج الحمل
تمر ببعض الخلافات مع شريكك، لذا عليك التحكم في انفعالاتك لكسب قلبه، واستقرار علاقتكما العاطفية.

برج الثور
يتدهور وضعك المالي، وذلك بسبب زيادة النفقات وقد تصبح أكثر عرضة للأزمات المالية.
برج الجوزاء
سيكون بداية هذا العام صعب على مولود هذا البرج صحيًا وماليًا، لأن كوكب( زحل) سيقترن بـ (كوكب الزهرة) في منزلك الثامن ، إضافة إلى سيتراجع كوكب المريخ في منزلك الثاني عشر.
 

إقرأ ايضا

812

التحقيقات تكشف مفاجأة في مشاجرة سعد الصغير وبرلنتي عامر في الشارع

2022_6_5_15_58_24_133

تحذير عاجل من هيئة الدواء: لا تشربوا الشاي أو القهوة مع هذه الأدوية

20160910090246246

انقلاب سيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان