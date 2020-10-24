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تركي آل الشيخ ينهي خلاف " عمرو و تامر " بعد عام من القطيعة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ ينهي خلاف " عمرو و تامر " بعد عام من القطيعة
 
السبت، 24-10-2020 08:32 ص أحمد عادل شعبان
أنهى تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - الخلافات بين الشاعر الغنائي تامر حسين والمطرب والملحن عمرو مصطفى بعد عام من الخلافات.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي ... مش متخيل لما حقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني ... وبعدين ياعمرو مين حيجيب ليك عصير الجوافه ... اذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالاً.

و رد عمرو مصطفى قائلا: الخلاف انتهي يا ابوناصر خاطرك كبير وتامر اخويا.

فيما رد تامر حسين قائلا: انتهى اى خلاف يا أبوناصر وكلك ذوق ودايماً سباق بالخير وكلنا اخوات الله يباركلك وترجع بالف سلامة ونتجمع على خير.
 

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