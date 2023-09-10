الأحد 10 سبتمبر 2023
توقيت مصر 21:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ليسجل هذا الرقم

تأييد إعدام الـ 12 المتهمين بقتل "حمادة الفقير"

توقعات مرعبة.. ماذا قال عالم الزلازل الهولندي قبل زلزال المغرب؟

بعد اختفاء 4 سنوات.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالحجاب وتكشف ما حدث

سعودي اكتشف "ليلة الدخلة" أن زوجته ليست بكرًا وحامل.. ما حدث صادم!

إصابة فنانة شهيرة بنزيف حاد أثناء إجراء عملية جراحية خطيرة

شاهد أغرب رد فعل لداعية مغربي لحظة وقوع الزلزال أثناء درس ديني في المسجد

وفاة الأميرة السعودية سارة.. وبيان من الديوان الملكي

اغتصاب وقتل "رحمة".. اتهام وزير سابق في جريمة هزت الرأي العام التونسي

شاهد.. فتاة سعودية توثق لحظة زواجها من شاب مصري

تحرك جديد من عمرو أديب ضد محمد رمضان أمام القضاء

download
رمضان واديب
الأحد، 10-09-2023 01:16 ص

 

حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، جلسة 28 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه.

 

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" إن التعويض جاء عما أصاب موكله من ضرر بعد صدور حكما جنائيا نهائيا ضد الفنان محمد رمضان بغرامه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

كانت قضت المحكمة في وقت سابق، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.

 

وأعلن الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه في وقت سابق، أنه في حال صدر بحقه تعويضاً فإنه سيتبرع بهذه التعويضات إلى مستشفى الأطفال أبو الريش، لأنه لا يريد من محمد رمضان أي فلوس على حد وصفه.

إقرأ ايضا

173-225822-egyptian-judiciary-killing-famous-restaurant-chain_700x400

تأييد إعدام الـ 12 المتهمين بقتل "حمادة الفقير"

جميلة-عزيز-8

بعد اختفاء 4 سنوات.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالحجاب وتكشف ما حدث

f21ab28d-fd19-459b-a67b-4de84094b1bc

سعودي اكتشف "ليلة الدخلة" أن زوجته ليست بكرًا وحامل.. ما حدث صادم!

أخبار متعلقة

IMG-20230831-WA0033

من هي نسرين عبدالفتاح الزوجة الثانية لـ محمد رمضان؟

IMG-20230830-WA0031

فنان شهير: محمد رمضان ظاهرة قدرية ونجاحه ابتلاء من الله

Capture

مدحت العدل عن اختياره بطلا لـ ع الزيرو: محمد رمضان في حتة لوحده وعنده الموهبة