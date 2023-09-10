تحرك جديد من عمرو أديب ضد محمد رمضان أمام القضاء





حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، جلسة 28 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" إن التعويض جاء عما أصاب موكله من ضرر بعد صدور حكما جنائيا نهائيا ضد الفنان محمد رمضان بغرامه 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

كانت قضت المحكمة في وقت سابق، بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه في وقت سابق، أنه في حال صدر بحقه تعويضاً فإنه سيتبرع بهذه التعويضات إلى مستشفى الأطفال أبو الريش، لأنه لا يريد من محمد رمضان أي فلوس على حد وصفه.