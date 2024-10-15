الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
توقيت مصر 15:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منى فاروق تتصدر الترند:"أنا بيضة وقشطة وبجحة وهتجوز بدل المرة عشرة"

داليا تطلب الخلع: ما يفعله معي أثناء العلاقة صادم!

فضيحة الممرض الجنسية مع المريضة بمستشفى ديرمواس.. قرار عاجل من النيابة

أول صور لمشهورة التيك توك التي سحلها زوجها وقص شعرها في الشارع

أول فيديو لاشتباك من نقطة الصفر بين مقاتلي حزب الله وجنود إسرائيليين

السيسي يحسم الأمر بشأن جاهزية الجيش: "مش هنعمل حاجة ضد حد"

قارئ فنجان يتنبأ بمصير صادم لـ محمد رمضان

قرار عاجل من النائب العام بشأن إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

شاهد لحظة سحل زوج لزوجته في الشارع وقص شعرها: "بتفتح لايفات على التيك توك"

بعد الانتقادات.. رد مفاجئ من حسين الجسمي على صورته مع مشهور إسرائيلي

بعد الانتقادات.. رد مفاجئ من حسين الجسمي على صورته مع مشهور إسرائيلي

غ
ا
الثلاثاء، 15-10-2024 10:20 ص

 

رد الفنان الإماراتي حسين الجسمي على الانتقادات التي تعرض لها بعد تداول صور له مع "مدون السفر الإسرائيلي" ايتسيك بالاس.

وقال الجسمي خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "ما يتم تداوله حالياً حول جلوسي مع شخص معين، وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس، هو غير صحيح جملةً وتفصيلاً".

وأضاف: "معجب طلب صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله، وتحوير الكلام لإثارة الجدل". واختتم قائلا: " نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه.. شكرا لتفهمكم".

وكان بالاس نشر صور ظهر خلالها برفقة الجسمي وعلق قائلا: "تشرفت بلقاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي في برج العرب بدبي. أشكرك على وقتك وقلبك الطيب والمتواضع".




إقرأ ايضا

890

منى فاروق تتصدر الترند:"أنا بيضة وقشطة وبجحة وهتجوز بدل المرة عشرة"

عت

داليا تطلب الخلع: ما يفعله معي أثناء العلاقة صادم!

image

فضيحة الممرض الجنسية مع المريضة بمستشفى ديرمواس.. قرار عاجل من النيابة

أخبار متعلقة

خ

شاهد: إماراتيون يحتفلون بالمولد النبوي على طريقة "المالد"