بعد الانتقادات.. رد مفاجئ من حسين الجسمي على صورته مع مشهور إسرائيلي

رد الفنان الإماراتي
حسين الجسمي على الانتقادات التي تعرض لها بعد تداول صور له مع "مدون السفر
الإسرائيلي" ايتسيك بالاس.
وقال الجسمي خلال
تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "ما يتم تداوله حالياً حول جلوسي مع
شخص معين، وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس، هو غير صحيح جملةً وتفصيلاً".
وأضاف: "معجب طلب
صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف، لكن تم استغلاله، وتحوير الكلام لإثارة
الجدل". واختتم قائلا: " نحن نحترمكم ولذلك وجب التنويه.. شكرا لتفهمكم".
وكان بالاس نشر صور
ظهر خلالها برفقة الجسمي وعلق قائلا: "تشرفت بلقاء الفنان الإماراتي حسين
الجسمي في برج العرب بدبي. أشكرك على وقتك وقلبك الطيب والمتواضع".