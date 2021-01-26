تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الأربعة أيام القادمة

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أمطار-ورياح
الأرصاد
 
الثلاثاء، 26-01-2021 10:42 ص
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم السبت، حيث تعود فرص سقوط الأمطار مجددا على مناطق مختلفة بالبلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق الأخرى.
ويشهد الطقس يوم الأربعاء، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأيضا بعض المناطق من السواحل الشرقية.
ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
أما يوما الخميس والجمعة، تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.
وتنعدم فرص سقوط الأمطار في نهاية الفترة، أي يوم السبت المقبل، حيث يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن من القناة وشمال الصعيد.
 

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