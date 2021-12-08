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تحذير شاب إماراتي بعد خطوبة«ليندسي»: مدمنة جنس وتمارس كالأرانب

ليندسي لوهان وخطيبها
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Native
Teads
الأربعاء، 08-12-2021 12:36 م
بعد أن أعلنت الممثلة العالمية ليندسي لوهان، خطوبتها على رجل الاعمال الإماراتي الشاب بدر شماس قبل أيام قليلة، حذر نشطاء خطيبها من سلوكها مذكرين إياه بتصريحات حبيبها السابق.
وعلى الرغم من أن خطوة الخطوة فاجأت الجميع، انتقد البعض هذا الأمر خصوصاً أن ليندسي عاشت حياتها بطريقة مختلفة عن العادات والتقاليد في البلدان العربية، التي من المفترض أن يكون بدر قد تربى عليها.
واسترجع بعض المعلقين تصاريح لحبيب ليندسي السابق، والتي كشف فيها أنها مدمنة على ممارسة الجنس، وذلك في مقابلة مع مجلة News of the World البريطانية، وأشار إلى أنهما كانا يمزقان ملابس بعضهما البعض، ويمارسان الجنس "كالأرانب".
 

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