تتبعها زوجها ثم أبلغ الشرطة.. ضبط مساعدة محامي متلبسة بالخيانة الزوجية





شك زوج في زوجته وأم أبنائه التي تعمل مساعدة محامي، فقام بمراقبتها وتتبعها حتى تأكد من دخول منزل رفقة عشيقها وأبلغ الشرطة ليتم ضبطهما متلبسين بالخيانة.

وفي التفاصيل، فإن زوجا مغربيًا فجر فضيحة جنسية مدوية بطلتها زوجته الثلاثينية، والأم لأولاده بعدما تم ضبطها رفقة عشيقها المتزوج كذلك، بمنزل وسط مدينة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، ضواحي أكادير.

وحسب إعلام محلي، فإن الزوج الذي ظل يشك في تصرفات زوجته، قام بتتبع خطواتها إلى أن ولجت المنزل المذكور رفقة عشيقها، حيث سارع إلى إخبار مصالح الدرك الملكي بالقليعة، ليتم مداهمة المكان المذكور بسرعة بأمر من النيابة العامة المختصة وتوقيف العشيقين في حالة تلبس.

ونقلت عن مصادر، أن التحقيقات مع المتهمة فجرت مفاجأة كبيرة، بعد إعترافها بربط علاقة جنسية مع عشيقها، مؤكدة أن المشاكل الزوجية مع زوجها هي السبب في هذا الفعل.

هذا، وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة قبل عرضهما على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.