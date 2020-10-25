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تامر حسني يشارك في علاج مؤمن زكريا بأرباح أغنية

تامر حسني ومي عز الدين
تامر حسني
 
الأحد، 25-10-2020 01:26 م إيمان هاني

قال عمر طارق، رئيس الشركة المنتجة لأغنية تامر حسني لدعم مؤمن زكريا، إن أرباح الأغنية من موقع"يوتيوب" تذهب جميعها لعلاج لاعب الأهلي.
 وأضاف عمر طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "استطعنا جمع عدد من اللاعبين والإعلاميين والفنانين لدعم مؤمن زكريا".
 وتابع: "تامر حسني لم يتردد لحظة في قبول العمل، وكل الأطراف استجابت سريعًا لفكرة عمل الكليب"، مردفًا : "فريق عمل تامر حسني حاول بشتى الطرق إنجاح العمل من أجل مؤمن زكريا، خصوصًا أن أرباح الأغنية تذهب لعلاج اللاعب".


 

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