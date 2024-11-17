تأييد حبس سعوديين اعتدوا على سائق تاكسي بالإسكندرية

قضت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية، بتأييد حكم الحبس عامين لسعوديين اثنين في واقعة الاعتداء على سائق تاكسي بمنطقة سموحة وإخضاعهما للمراقبة سنتين.

وتعود أحداث الواقعة إلى اعتداء شابين سعوديين على سائق تاكسي بمنطقة سموحة عقب نشوب خلاف أثناء القيادة ما أدى لحدوث إصابات بالغة به، وأثناء هروبهما برفقة 4 آخرين خشية الإمساك بهم سحلوا عامل دليفري لمسافة تتجاوز 500 متر.

وكانت نيابة سيدي جابر، نسخت القضية من نسختين أحدهما للجنح فيما يخص سائق التاكسي والأخرى جنايات فيما يخص الدليفري، وكان هذا منطوق مستأنف الجنح ومن المنتظر انعقاد جلسة الجنايات، 19 نوفمبر الجاري.