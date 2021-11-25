الخميس 25 نوفمبر 2021
توقيت مصر 18:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أشرف بن شرقي يغادر القاهرة بعد استبعاده من مباراة اليوم

تأييد إعدام الضابط المفصول الإرهابي محمد عويس

مناوشات بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب زيارة «بن زايد» تركيا

«الخطيب» متعاطف مع «كهربا» بسبب ما يفعله معه «موسيماني».. ماذا قال؟

فنانة شهيرة تصدم الجميع بصورة عارية تمامًا مع طفلها: سأحتفل بجسدي الجديد

سمير صبري يقدم بلاغًا رسميًا ضد محمد رمضان مدعمًا بفيديو وصفه بـ«الإباحي»

إعلامي شهير: طارق حامد خرج من حسابات «كيروش» بسبب ما فعله

شوبير يعلق على قرار منع جماهير الأهلي من حضور مباريات الفريق

حمو بيكا يهاجم فنانًا شهيرًا: «احنا ولاد ناس ومتربيين»

مشيعون جنازة يلقون نعش المتوفى في الأرض ويفرون هربًا (فيديو)

ADS
 

تأييد إعدام الضابط المفصول الإرهابي محمد عويس

619f71844236046ef36bcde7
عويس
Native
Teads
الخميس، 25-11-2021 03:12 م

أيدت محكمة النقض اليوم الخميس، حكم إعدام الضابط السابق الإرهابي محمد عويس و21 آخرين، من عناصر "تنظيم بيت المقدس" الإرهابي.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة 118 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، في قضية اغتيال  الشهيد محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى.
وكان الضابط المقدم محمد مبروك شاهدا رئيسيا في قضية التخابر مع جهات أجنبية ضد مصر، والتحقيقات التي جرت في القضية رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة باسم أنصار بيت المقدس، قالت إن عويس كان من أصدقاء الشهيد محمد مبروك، وأن عويس أمد العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان وتنظيم بيت المقدس، بمعلومات ساعدتهم في اغتيال الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني.
بعد اغتيال الشهيد محمد مبروك، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إجراء تحريات مكثفة حول واقعة مقتل مبروك، وتمكنت من تحديد دور محمد عويس، والقبض عليه، وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه، وفي مايو 2014، أمر النائب العام الشهيد هشام بركات حينها، بإحالة عويس مع 207 إرهابيين آخرين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وكان رقمه في أمر الإحالة 18.
محمد عويس هو ضابط كان يعمل بإدارة المرور قبل أن تقوم وزارة الداخلية بفصله، عقب اعتناقه الفكر التكفيري، وشرع في التواصل وبناء شبكة من العلاقات القوية مع عدد كبير من العناصر الإرهابية والتكفيرية التابعة لجماعة الإخوان ، لتنضم العناصر بعد ذلك إلى جماعة أنصار بيت المقدس، وخلال عامي 2013 و2015 شكلوا جبهة قامت بـ53 عملية إرهابية في أماكن مختلفة من الجمهورية.
تواصل عويس مع عدد من الإرهابيين من بينهم الإرهابي التكفيري محمد بكري هارون، ويعد الأخير من أكثر العناصر الإرهابية الخطرة المنتمية إلى تنظيم بيت المقدس، وكانت قوات الشرطة قد تمكنت من القضاء عليه خلال إحدى المواجهات الأمنية.

وفي الجلسة العلنية التي عقدت بتاريخ 2 مارس 2020، قضت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بإعدام محمد عويس و36 آخرين، على رأسهم الإرهابي هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية.
 

إقرأ ايضا

أردوغان-وبن-زايد-يشرفان-على-توقيع-اتفاقيات-بين-الإمارات-وتركيا-1

مناوشات بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب زيارة «بن زايد» تركيا

1546089_0

«الخطيب» متعاطف مع «كهربا» بسبب ما يفعله معه «موسيماني».. ماذا قال؟

7416775_1637833251

فنانة شهيرة تصدم الجميع بصورة عارية تمامًا مع طفلها: سأحتفل بجسدي الجديد

أخبار متعلقة

606aea824c59b757e4041d4b

قصة أم قادت أبنائها الثلاثة إلى حبل المشنقة

1020202818501960286467

الإعدام شنقًا لـ4 شباب من أسرة واحدة في كفر الشيخ.. تعرف على جريمتهم