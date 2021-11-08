الإعدام شنقًا لـ4 شباب من أسرة واحدة في كفر الشيخ.. تعرف على جريمتهم

الإثنين، 08-11-2021
10:06 ص
أحالت الدائرة الأولى محكمة جنايات كفر الشيخ
برئاسة المستشار علاء الدين
شجاع، رئيس الدائرة والمحكمة، اليوم الأحد، أوراق 4 أشخاص من أسرة واحدة، 3 أشقاء
ونجل عمهم، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدام
هم لاتهامهم
بقتل اثنين من أبناء عمومتهم داخل مزرعة سمكية، وتحديد جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق
بالحكم.
صدر القرار، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين سامح
جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، سكرتير
الجلسة.
وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين الأربعة في يوم 8 أكتوبر 2020، بدائرة مركز
شرطة الرياض، قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "ح.م"، وذلك بأن
بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق
آلية" وتوجهوا إلى مكان تواجده بمزرعة سمكية، وأطلق المتهم الأول عليه وابلًا
من الأعيرة النارية حال تواجد المتهمين الثلاثة.
وتبين من أمر الإحالة، اقتران تلك الجناية بأخرى؛ بأنهم في ذات الزمان،
والمكان قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار شقيق المجني عليه الأول "ف.م"، بأن
بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله بأن أطلق المتهم الثاني وابلًا من الأعيرة
النارية صوبه عند مشاهدته إياه لحظة تنفيذ الجريمة الأولى.
المتهمون هم"ب.هـ"، 23 عامًا، طالب جامعي، وشقيقيه
"إ.ه"، 26 عامًا، فلاح، و"م.هـ"، ونجل عمهم "ع.ا"،
24 عامًا، عامل، ويقيمون جميعًا بقرية الرصيف دائرة مركز شرطة الرياض.