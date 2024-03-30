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بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية

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بيومي فؤاد
السبت، 30-03-2024 01:31 م نسمه عبد الوهاب
كشف الفنان بيومي فؤاد حقيقة شائعات حصوله على الجنسية السعودية ونيته الهجرة إلى الخارج وعدم العودة لمصر مجدداً، وذلك بعد تقدمه للحصول على جنسية كومنولث دومينيكا.
جاء ذلك خلال حوار بيومي فؤاد مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس" خلال شهر رمضان الجاري
ونفى فؤاد ادعاءات حصوله على جنسية أي دولة جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا على اعتزازه بجنسيته المصرية وعدم وجود أي نية لديه للهجرة.

وأشار إلى أن إقاماته في بعض الدول تسهل عليه السفر إلى دول أخرى يريد زيارتها، لافتاً أن ما سبق ليس لوجود نية لديه للحصل على جنسية أخرى غير المصرية.
وتابع بيومي: "لا أنا باخد جنسية ولا حاجة، أنا سعيد بجنسية بلدي وليا الشرف إني مصري، ومقدرش أقعد 10 أيام برا مصر".



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