بينهم زوجتيه.. هتك عرض رجل أعمال بأدوات بلاستيكية من قبل 4 نساء بالمنصورة





وقع رجل أعمال صاحب شركة استيراد وتصدير، ضحية فخ لزوجتيه واثنتين أخريات، حيث تم الاعتداء عليه وهتك عرضه بأداوات بلاستيكية.

وفي التفاصيل فإن المجني عليه "محمد" صاحب مكتب استيراد وتصدير، والمتهمين هم زوجتيه "هبة الله ومها" وآخرين، رسموا خطة شيطانية للانتقام من الضحية بسبب خلافات بينهم.

"سلاح أبيض ومطواة قرن غزال وعصا وحبال وأدوات بلاستيكية".. أدوات استخدمها المتهمين في تنفيذ خطتهم الشيطانية.

المجني عليه تزوج كلا من "هبة الله ح." 32 سنة أخصائي تمريض، و"مها أ. " 34 سنة، ربة منزل، وبمرور الوقت نشبت خلافات أسرية بينه وزوجتيه.

لم تجد الزوجتان مفر من الخلاف سوى الانتقام من الزوج، فاستعانتا بصديقتين و3 رجال، واتفقوا جميعًا على استدراج الضحية بزعم حضور حفل عيد ميلاد صديق بمدينة المنصورة.

حدد المتهمون يوم 4 أبريل 2021 موعدًا للانتقام، داخل مسكن أحد الأصدقاء بمدينة المنصور، لإقامة حفل التعذيب.

فبينما الضحية جالسًا على مقهى بمدينة المنصورة هاتفته "وعد" -إحدى المشتركات في الواقعة- لحضور حفل عيد ميلاد زوجها.

دون تردد لبى الضحية دعوة "وعد" وتوجه في الموعد المحدد، وما أن دلف إلى مسكنها، فوجئ بوجود زوجتيه وباقي المتهمين يعتدون عليه ضربًا حتى خارت قواه.

فزوجته "هبة الله" انهالت عليه ضربًا بيديها وعصا وحذاء، بينما اعتدى عليه آخرين بمطواة في مناطق حساسة من جسده، وجردوه من ملابسه ووثقوه بالحبال. وأخذوا يلتقطون له مقاطع فيديو على هيئته وهتك عرضه باستخدام "أدوات بلاستيكية" وعندما تأكد أنهم ينون قتله تمكن من القفز من شرفة المنزل ليرتطم بالأرض.

بعدها حرر المجني عليه محضرًا بالواقعة، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات المنصورة، التي قضت في يوليه 2021، بمعاقبة "زوجته الأولى، ووعد – التي استدرجت الضحية- وزوجها وثلاثة آخرين" بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة الزوجة الثانية "مها أ ." بالسجن لمدة سنة واحدة، وبراءة "حنان ا.".

وكان المحامي العام، قرر إحالة المتهمين في القضية رقم 5623 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1037 لسنة 2021 کلي جنوب المنصورة، إلي محكمة الجنايات، المتهمين بالتحاليل على المجني عليه "م.م.ع"، 35 عاما، صاحب مكتب استيراد وتصدير، بأن نسجوا له من خيوط الحيلة وما أن انطلت عليه وتمكنوا من اقتياده إلى المكان المعد سلفا لذلك، والقابع به باقي المتهمين وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بواسطة أدوات "عصا ومطواة وحذاء" ما شل مقاومته وتمكنوا من أن ينزعوا منه ما يستر عورته، وتعتليه المتهمة الأولي "زوجته" واضعة أداة بلاستيكية بعجيزته، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وأخذوه على هيئته هذه يلتقطون له المقاطع المصورة.

وشرع المتهمون في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك "سلاح أبيض" وأدوات "مطواه – حبال - عصا خشبية" وما أن ظفروا به حتى كالوا إليه سيلا من الضرب بسلاح أبيض وبالأيدي والأرجل وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدين إزهاق روحه إلا أنه قد أوقفه أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تمكنه من الفرار.