بيان من نقابة الموسيقيين: لم نتمكن من الوصول إلى إيمان البحر درويش

أصدر الفنان مصطفي كامل " نقيب المهن الموسيقية " ، بيانا عن تطورات محاولة الوصول إلى ابنة الفنان إيمان البحر درويش، لمتابعة حالته الصحية .

مصطفي كامل ، في بيانه قال ،:بشأن الصوره المتداولة للفنان إيمان البحر درويش، أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش، وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض السادة الزملاء الصحفيين تتضمن صورة للفنان على فراش المرض".

وتابع،: "و قمت بالاتصال بكل من أعرفهم . بل وناشدت على صفحتي الخاصه كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال، عن رقم الفنان إيمان البحر او رقم ابنته، وبمجرد أن وصلني رقمان تحديدا . قمت بالإتصال بهما على الفور وكان أحدهما مغلق، والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً . ثم أرسلت رسالة على صفحة السيدة أمنية نجلته، وأيضا لم يتم الرد على الرسالة".

أضاف،:" وأعلن بصفه شخصية ونقابية، أنني والنقابة على أتم الإستعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه على أكمل وجه بل وأكثر من ذلك.

داعياً المولى عز وجل أن يمهلنا الوقت حتى نؤدي دورنا الشخصي والنقابي برعاية الفنان الكبير إيمان البحر درويش حتى تمام الشفاء بإذن الله".

أمنية البحر "ابنة الفنان إيمان البحر درويش"،أثارت حالة من الجدل، بصورة جديدة له، نشرتها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت،:"سيشهد التاريخ أن ده ، بقى ايمان البحر درويش".

الفنان إيمان البحر درويش، البالغ من العمر 69 عاما، عانى منذ عام 2021، من نزيف في المخ، وابتعد عن الساحة الفنية، و طرح آخر ألبوم غنائي له "أذن يا بلال"، منذ 19 عام، وقام عام 2019 بتقديم مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك"، ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها “نفسي” ،و”شمس ودفا”، و”لحظة”، و”المسحراتي”، و”إحساس بريء”، و”انتى وأنا”، و "طير في السما” ،و”يا وابور يا مولع” و”ولا عمرك وحشتيني” و "أنا مقبلش".