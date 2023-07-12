ابنة إيمان البحر درويش تكشف ما حدث له

كشفت أمنية بحر، ابنة الفنان إيمان البحر درويش، تفاصيل تطورات الحالة الصحية لوالدها، قائلة: "والدي تعبان بقاله سنة ونص وداخل في سنتين، بسبب أزمة حصلت له".

وقالت "أمنية" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء: "أن هناك أحد الأشخاص قام بعمل مداخلة في البرنامج ويدعى أحمد مهران ويقول أنه الممثل القانوني لوالدي، ولكن هذا أمر خاطئ لأن والدي قام بإلغاء الوكالة منذ فترة كبيرة جدًا".

وتابعت: "محدش تواصل مع أبويا نهائي منذ فترة مش فاكرة قد ايه"، مؤكدة: "أنا مردتش على حد من امبارح خالص ومعملتش أي اتصال مع أي حد، بس فعلا في ناس حاولوا يتواصلوا معايا كتير جدًا، وأنا شفت جاهزية النقيب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية للتواصل معي وقرايبي قالولي إنه بيحاول يتواصل معانا ولكني لم أتواصل مع حد حتى الآن".

وأردفت: "والدي مش في المستشفى حاليًا وأنا كل اللي طالباه دلوقتي الدعاء لوالدي".