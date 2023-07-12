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مصطفى كامل يرد على تسبب هاني شاكر في إصابة إيمان البحر درويش بجلطة في المخ

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مصطفى كامل
الأربعاء، 12-07-2023 07:29 ص

 


نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الأخبار المتداولة عن اتهامه للفنان هاني شاكر بأنه السبب في إصابة الفنان إيمان البحر درويش بجلطة، أثناء مجلس نقابة شاكر.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية “ETC”، مساء الثلاثاء، أن إحدى العاملات في المجال الإعلامي، تواصلت معه اليوم، لتصوير تقرير حول الحالة الصحية لـ"درويش"،  إلا أنه رفض بسبب الإجهاد والإرهاق الذي تعرض له على مدار اليوم، مشيرًا إلى أنها سألته عن حقيقة إصابة “درويش” بجلطة أثناء توليه مجلس نقابته، إلا أنه نفى ذلك، مشيرا الى أن “درويش أصيب بجلطة أثناء تولي “شاكر” مجلس النقابة، ثم فوجئ بتصريحات صحفية على لسانه، تزعم قوله إن ”إيمان البحر درويش" أصيب بجلطة بسبب هاني شاكر.



وأشار إلى أنه تواصل مع الصحفية وأعرب عن استيائه مما حدث، قائلا: "سجلت المكالمة وقعدت أنا وهاني شاكر نص ساعة على التليفون مش قادرين نصدق إن الإعلام عاوزنا نخبط في بعض، بحثًا عن التريند".


وأكد أن الصداقة تجمعه بـالفنان هاني شاكر منذ أكثر من 30 عامًا، قائلا: "بتعملوا فينا كده ليه؟؟ الصداقة اللي بيني وبين هاني أكبر من عمر ابني.. اكتبوا اللي يرضي ربنا".


وعن هجوم البعض عليه؛ بسبب عدم إلمامه بأوضاع “إيمان البحر درويش”، نوه بأنه لا يستطيع اللقاء بأصدقاء عمره كمحمد فؤاد وإيهاب توفيق وحكيم، منذ توليه مجلس النقابة.


وتساءل: “هل مطلوب مني كل يوم أعدي على كل زميل أعرف ساكن فين وحالته إيه؟ لما بيجيلي اتصال لا أقصر في مساندة أو تلبية طلب شخصي، معقولة وصلنا للمرحلة دي؟!”.

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