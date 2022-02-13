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بيان من شركة « بسكويت أوريو» بعد تأكد احتوائه على كحول

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اوريو
Native
Teads
الأحد، 13-02-2022 03:32 م

أثارت قضية احتواء منتج شركة "أوريو" على كحول حالة واسعة من الجدل، حيث صرحت الشركة العالمية بأن "حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له"، وذلك بعد نشر بريد إلكتروني للشركة، يكشف احتواء منتجها على كحول.
وفي أول تعليق من الشركة على الجدل، قالت: "تعتمد شهادة الحلال للمنتج، وفقًا للبلد الذي يصنع بها"، لافتة إلى أن "دولتين لم يخضع الأوريو فيهما لمعايير الحلال".
وأشارت الشركة إلى أن: "الأوريو لا يخضع لمعايير الحلال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا..لذلك نوصي المستخدمين دائمًا بفحص المكونات والملصق، لضمان ملاءمتها لنظامك الغذائي".
وكان نشطاء تداولوا أنباء عبارة عن بريد إلكتروني لشركة "أوريو"، يتضمن احتواء منتجها على الكحول، مما يجعل أكله حرامًا في العديد من الديانات، وذلك بعد وجود تعريف في الصفحة الرسمية للشركة، بعدم حلال منتجها خاصة في الديانة الإسلامية.
وكانت فتاة تدعى ثريا شيخ البلد، لبنانية الجنسية، وتعيش في أمريكا، أكدت أنها بمجرد قراءة تعريف المنتج على الصفحة الرسمية، أرسلت بريدًا إلكترونيًا للشركة، للتأكد من حلال منتجها، وقالت: "بدأت الشك في احتواء بسكويت الأوريو على شيء حرام، عندما ذكرت الصفحة الرسمية للمنتج أنه غير حلال، على الرغم من عدم احتواءه على خنزير أو مواد حيوانية".
وأضافت الفتاة: "بعثت للشركة إيميلًا، كتبت فيه هل الأوريو يحتوي على الكحول؟ وأوضحوا لي أنه يحتوي عليه فعلًا، لكن بنسبة قليلة"، مضيفة أن الشركة قالت لها: "عند استخدام الكحول في منتجاتنا بكمية كبيرة، سيتم وضع علامة على خط المكونات، ومع ذلك، عند استخدام مستخلص الفانيليا نضع في ملفات التعريف وجود الفانيليا في المنتج، ولكن نظرًا لوجود الكحول بكمية دقيقة، لن تتم كتابته، ولكن من المهم ملاحظة أن كل الكحول تقريبا من المستخلصات، يتبخر أثناء عملية الخبز".
 

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