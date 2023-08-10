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بيان من النيابة العامة بشأن جريمة قتل عائلة في الهرم

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القاتل
الخميس، 10-08-2023 10:28 ص

كشفت النيابة العامة عن إجراءاتها الخاصة بالتحقيقات في واقعة قيام رجل  بقتل زوجته وابنته والشروع في قتل باقي أفراد أسرته بالهرم، حيث ناظرت النيابة العامة ما بجثمان الزوجة والطفلة المتوفيتين من إصابات، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية لهما بيانًا لسبب وكيفية وفاتهما.
وتتابع النيابة مع الطبيب المسئول عن حالة بقية الطفلات المُصابات تمهيدًا لسؤالهن ، وقد استمعت النيابة العامة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي قررت اكتشافها الواقعة بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن؛ مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وديمومة تعديه على المجني عليهن. 
وأمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة صباح الثامن من شهر أغسطس الجاري ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.

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