على أصوات الأغاني.. تفاصيل جريمة ذبح زوجة وبناتها الأربعة بالهرم





تكشفت تفاصيل جديدة، حول الجريمة البشعة التي هزت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، والتي أقبل فيها زوج على ذبح زوجته و4 من بناته والعثور على جثثهن وسط بركة من الدماء.

وكشف شهود عيان، وفقًا لـ "العربية"، أنه سمع أصوات صريخ علت من الشارع تنادي بأن هناك من قتل زوجته وبناته، مشيرًا إلى أن القاتل قد رفع أصوات الأغاني في المنزل كي يغطي على صرخات ضحاياه

وقال صاحب المقهى القريب، من محل سكن القاتل وضحاياه، أن القاتل كان يتردد إلى المقهى ويتحدث مع الناس بكل عفوية، مستغرباً مما فعله.

وأقدم الزوج على ذبح زوجته وبناته الأربع، فلقيت الأم مصرعها مع ابنتها فيما لايزال البقية في المستشفى بين الحياة والموت.

يشار إلى أن القاتل، كان قد خرج من السجن حديثًا بعد قضاء عقوبة عن جريمة سرقة.