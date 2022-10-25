بيان من أسرة حسني مبارك بعد وفاة فريد الديب

الثلاثاء، 25-10-2022
11:53 ص
نعت أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك
، المحامي فريد الديب
، حيث نشر علاء مبارك
نعيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال علاء مبارك
"إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ نتقدم بخالص العزاء و المواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب
سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ؛لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فية الاخرون ، ربنا يرحمه".
وتوفى اليوم الإثنين، فريد الديب
محامي أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك
، بعد معاناة مع المرض.
ولم تعلن أسرة المحامى الكبير فريد الديب
بعد موعد تشييع جنازته، حسبما صرحت زوجته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.
يعتبر فريد الديب
من أشهر الأسماء فى عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى
وكانت كشفت مصادر، عن آخر التطورات الصحية للمحامي الشهير فريد الديب
الذي يعاني من مرض السرطان.
وذكرت المصادر، أن الديب غادر أحد المستشفيات، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، الخاصة بجلسات العلاج الطبيعي، ومن المقرر أن يواصل جلسات العلاج والرعاية الطبية بمنزله.
وأضافت أن الحالة الصحية للمحامي فريد الديب
مستقرة، ويتلقى العلاج من السرطان الذي أعلن عن معاناته منه.
وكان الديب قال خلال إحدى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى، وترافعه في القضية "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعاني من السرطان".
ويعتبر فريد الديب
من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام وأشهرها محاكمة القرن التي حصل فيها على براءة للرئيس الراحل حسني مبارك
بسبب أحداث ثورة يناير 2011.