الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
توقيت مصر 12:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لاعب مصري جديد في أرسنال.. والنادي يرفض طلب انضمامه إلى المنتخب

احتجاز مدرس مصري في الكويت بسبب ما فعله مع ٦ طلاب

بيان من أسرة حسني مبارك بعد وفاة فريد الديب

الكشف عن سبب وفاة المحامي فريد الديب

محمود سعد: «بيسألوا بوتين عن أوكرانيا.. قالهم استنوا لما نشوف أزمة شيرين وحسام»

اليوم.. تشييع جثمان الأميرة السعودية «الجوهرة» بعد صلاة العصر بالرياض

شيرين تصدم الجميع وتعلن مقاطعة الجميع والعودة لـ حسام حبيب

كاميرا المراقبة تكشف الحقيقة كاملة.. مطالبات بمحاكمة عامل النظافة «النصّاب»

«ممثل كومبارس».. مخرج يفجر مفاجأة مدوية عن هوية عامل النظافة

صدمة.. انضمام نجمين كبيرين في الزمالك إلى نادٍ درجة رابعة

ADS
 

الكشف عن سبب وفاة المحامي فريد الديب

202202121210131013
فريد الديب
Native
Teads
الثلاثاء، 25-10-2022 11:39 ص

توفى اليوم الإثنين، فريد الديب محامي أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد معاناة مع المرض. 
ولم تعلن أسرة المحامى الكبير فريد الديب بعد موعد تشييع جنازته، حسبما صرحت زوجته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية. 
يعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء فى عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى

وكانت كشفت مصادر، عن آخر التطورات الصحية للمحامي الشهير فريد الديب الذي يعاني من مرض السرطان.
وذكرت المصادر، أن الديب غادر  أحد المستشفيات، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، الخاصة بجلسات العلاج الطبيعي، ومن المقرر أن يواصل جلسات العلاج والرعاية الطبية بمنزله.
وأضافت أن الحالة الصحية للمحامي فريد الديب مستقرة، ويتلقى العلاج من السرطان الذي أعلن عن معاناته منه.
وكان الديب قال  خلال إحدى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى، وترافعه في القضية "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعاني من السرطان".
ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام وأشهرها محاكمة القرن التي حصل فيها على براءة للرئيس الراحل حسني مبارك بسبب أحداث ثورة يناير 2011.
 

إقرأ ايضا

images (1)

احتجاز مدرس مصري في الكويت بسبب ما فعله مع ٦ طلاب

images

بيان من أسرة حسني مبارك بعد وفاة فريد الديب

000_7

محمود سعد: «بيسألوا بوتين عن أوكرانيا.. قالهم استنوا لما نشوف أزمة شيرين وحسام»

أخبار متعلقة

196-160850-health-lawyer-farid-el-deeb_700x400

نقل فريد الديب للمستشفى للمرة الثانية في أيام.. وابنته تكشف حالته