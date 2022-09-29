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بيان عاجل من الحكومة حول نقص الأرز والسكر من الأسواق

cdn4.premiumread
الأرز
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الخميس، 29-09-2022 12:56 م


كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزارء صحة ما تردد بشأن وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق.

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس: انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق.

وشددت التموين على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر، مُشيرةً إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
 

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