تسعيره لمدة 3 شهور.. سحب الأرز من الأسواق لطرحه بالسعر الجديد

الأربعاء، 14-09-2022
10:37 ص
ارتفاع أسعار الأرز
في الأسواق خلال الفترة الماضية بشكل كبير غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الكيلو من الأرز
25 جنيها، ما تطلب تدخلاً سريعًا من الدولة المصرية لإعادة ضبط الأسعار ووضع تسعيره جبرية على الأرز
في الأسواق سواء كان السائب أو المعبأ.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحديد سعر بيع كيلو الارز الأبيض وفرض تسعيره جبرية تحد من التجاوزات التي حدثت في سعره خلال الفترة الماضية، حتى تجاوز سعر الكيلو 25جنية مصري.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألا يزيد سعر الأرز
الأبيض المعبأ عن 15 جنيهًا، وسعر الكيلو الغير مبعأ منه “السائب” لا يزيد عن 12 جنيهًا، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة 3 شهور.
بدأت الشركات المنتجة للأرز الأبيض بالفعل من سحب الأرز
المطبوع عليه الأسعار القديمة والتي كانت تتراوح سعرها ما بين 20 حتى 25 جنيهًا، استعدادًا لطرح عبوات أخرى معبأه حديثة مطبوع عليها الأسعار الجديدة.
واستقرت أسعار الأرز
الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، ليصل سعر الطن إلى 12,800 جنيه ، وانخفضت أسعار الأرز
الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 5%»، بمقدار 300 جنيه في الطن، ليبلغ سعر الطن منه 12,000 جنيها بدلًا من 12,300 جنيه، أي بمقدار هبوط 300 جنيه عن سعره أمس.