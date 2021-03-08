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بيان شديد اللهجة من قطر تعليقًا على التطورات في السعودية

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وزير خارجية قطر
 
الإثنين، 08-03-2021 11:53 ص محمد فضل

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لتطورات محاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” في مدينة الظهران السعودية.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن " استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم".
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت في رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وكان  المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي،  أكد  تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر, ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران ، مشيرا إلى أن  استهداف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، هو يمثل استهداف  عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.
 

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