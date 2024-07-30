"بنت مصر الجديدة" تطلب الخلع بسبب "التاتو"





حنان سيدة ثلاثينية لجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة بسبب مشكلاتها مع زوجها حيث طلبت منه أموالا للذهاب إلى مركز تجميل إلا أنه رفض فنشبت بينهم خلافات قامت على أثرها بطلب الخلع منه.

حنان تطلب الخلع بسبب التاتو

سردت حنان قصتها مع زوجها قائلة «عمري 28 عام وتزوجت قبل عام واحد فقط، كنت أحلم بشاب من نفس البيئة التي نشأت بها يعلم عن الموضة والأزياء وكل شيء، وكان زوجي بالفعل لديه خبرة ليست كبيرة ولكنه شخص متحضر ومثقف يعلم الكثير عن الحياة وأسلوبه محترم للغاية».

تابعت حنان قصتها «اتقدم لأهلي ووافقوا عليه من أول مرة واتخطبنا مدة 6 شهور بس وبعدها عملنا فرح كبير وشيك جدا واتجوزته، وبصراحة مكنش بيرفض لي اي طلب وكان مهتم بيا وكل حاجة بيني وبينه كانت كويسة، وده في فترة أول 3 شهور في الجواز لكن بعدها اتغير».

أكملت حنان قصتها عن زوجها قائلة «بعد 3 شهور كنت ساعات أطلب منه يشتري لي حاجات ويرفض، ويقولي حاجات تافهة وأنه معندوش اعتراض على الفلوس بس مش كل حاجة نشتريها وخلاص وساعتها أنا كنت طالبة منه فلوس عشان أشتري حاجات ميك آب جديدة، وأنا سكت عشان كان عندي بصراحة».

وأضافت حنان في قصتها «بعد حوالي 10 شهور جواز قامت بيني وبينه خناقة كبيرة بسبب أني طلبت منه فلوس عشان أروح مركز تجميل أعمل تاتو وأركب برسينج وأظبط الدنيا وكل ده عشانه هو وعشان اهتم بنفسي، لكن هو رفض وقالي المبلغ كبير ومش معايا الرقم ده دلوقتي مش هينفع تروحي».

اختتمت حنان قصتها عن زوجها «فضلت شهر ونص كل شوية حجة شكل لحد ما في الأخر قالي أنا مبحبش مراتي تعمل تاتو والحاجات دي مع أني عملته في الفرح وكان عاجبه جدا ومتحضر وعارف كويس الحاجات دي ومكنش عنده مشكلة بس مش عارف ايه اللي حصل خلاه كدة».

وأنهت حنان قائلة «طلبت منه الإنفصال في هدوء وده بعد تدخل الأسرتين والأصدقاء، لكنه رفض والحياة خلاص بقيت بينا مستحيلة وأنا مش هعيش مع حد قافل دماغه وبيتحكم فيا وخلاص روحت رفعت عليه قضية خلع».