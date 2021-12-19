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بكاء ماجد المصري في عقد قران ابنته

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الأحد، 19-12-2021 10:36 ص

انتاب الفنان ماجد المصري وابنته ماهيتاب من زوجته السابقة منى أش أش حالة الفرحة الممزوجة بدموع السعادة خلال الاحتفال أمس بعقد قرانها على مصطفى القاضى، والذى أقيم فى منزل العروس.
ونشر ماجد المصري صورا جديدة من حفل عقد قران ابنته ماهيتاب وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي علي مصطفي القاضي وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله”.
ولاقت الصور تفاعل كبير من جمهور ومتابعى الفنان ماجد المصرى حيث قدموا له التهانى وباركوا له على عقد قران ابنته وكان من ابرز متابعى ماجد الفنانة روجينا التى حرصت على توجيه رسالة تهنئة له قائلة : “مبروك ربنا يتمم بخير وبسعدهم” ،ليرد ماجد المصرى عليها قائلا : “ياحبيبتي الله يبارك فيكي وعقبال اولادك”.
ونشر ماجد المصرى صورا اخرى من عقد القران عبر خاصة الاستورى وهو يبكى فيها مع ابنته ماهيتاب.
وكان نشر مصطفى القاضى عدد من الصور بعد الاحتفال بعقد القران والذى علق عليه قائلا : "الحمد لله .. كتب الكتاب ”.


 

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