بـ 2 مليون ريال.. الملك سلمان يطلق مبادرة من قلب السعودية لقلب مصر

الإثنين، 19-09-2022
07:06 ص
نسمه عبد الوهاب
تطلق المملكة العربية السعودية في مصر
وتحديدًا بالإسكندرية بمستشفى نيل الأمل المجاني لجراحات الاختلافات الخلقية، مبادرة طبية بقيمة 2 مليون ريال سعودي مقدمة من الملك سلمان
بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برعاية مؤسسة الملك سلمان
للإغاثة والخدمات الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، تحت عنوان "من قلب السعودية لقلب مصر
".
المبادرة تتضمن إجراء 80 جراحة قسطرة مجانًا و25 جراحة قلب مفتوح مجانًا للأطفال من عمر يوم حتى 18 عامًا، وتنطلق المبادرة في 21 أكتوبر المقبل حتى 28 أكتوبر وتتضمن أيضًا وفدًا يضم 20 طبيبًا متخصصًا في جراحة القلب من أنحاء العالم بإشراف د. عبدالرحمن المسند استشاري قسطرة قلب الأطفال بمركز قلب الأطفال بالقصيم ومدير خدمات وحدة قلب الأطفال بنيل الأمل ومركز خدمات قلب الأطفال من المملكة العربية السعودية.
صرح د. صابر وهيب، أستاذ جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية بجامعة الإسكندرية رئيس مجلس إدارة مستشفى نيل الأمل، بأن المبادرة تأتي في إطار العلاقات القوية التاريخية بين مصر
والسعودية حكومة وشعبًا، موضحًا أنها تمثل نجاحًا وتتويجًا لجهود منظمات المجتمع المدني؛ لخدمة أبناء الوطن والنهضة والتنمية انطلاقًا من العام الجاري 2022 والذي أعلنه الرئيس السيسي
عام المجتمع المدني.