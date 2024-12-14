بعقارات وسيارات.. ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتمكنوا من إخفاء مصدر تلك الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، مما أدى إلى إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.