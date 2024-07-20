بعد 412 يومًا.. كريم بنزيما يعود للعب إلى إسبانيا

السبت، 20-07-2024
12:25 م
نسمه عبد الوهاب
يعود النجم الفرنسي كريم بنزيما
للعب على الأراضي الإسبانية لأول مرة منذ مغادرته ريال مدريد
في 4 يونيو 2023، عندما يشارك في مباراة ودية لفريقه الجديد الاتحاد السعودي ضد إلتشي.
بنزيما، الذي انضم لمعسكر نادي الاتحاد السعودي منذ أسبوع، يقضي فترة التحضير للموسم الجديد في بينيدورم.
ويستعد الاتحاد لمواجهة إلتشي اليوم، تليها مباريات ودية ضد إشبيلية في 26 يوليو وبيتيس في 3 أغسطس.
يذكر أن بنزيمة غادر ريال مدريد
بعد 14 موسمًا ناجحًا، حقق فيها 25 لقبًا، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
ويقترب المهاجم الفرنسي من بلوغ عامه الـ37 في نهاية هذا العام، وهو يمثل عامل الجذب الأكبر في المباراة المقبلة.
سيشهد اللقاء أيضًا ظهور المدرب الفرنسي لوران بلان على رأس الجهاز الفني للاتحاد السعودي لأول مرة، بالإضافة إلى مشاركة لاعب ليفربول السابق فابينيو.