بعد هجومه على طنطاوي.. «الشرق» تمنع هيثم أبوخليل من الظهور على شاشتها

الأربعاء، 22-09-2021
03:16 م
أعلن الإعلامي الإخواني هيثم أبوخليل، أن قناة الشرق
أبلغته اليوم بعدم
ظهوره مرة أخرى على شاشتها، وذلك بعد ساعات من هجومه على المشير الراحل محمد حسين
طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن
وفاته.
وكتب "أبوخليلل" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي
"فيس بوك" :" تم إبلاغي بعدم الظهور على قناة الشرق
مرة أخرى لأن
كلامي بيزعلهم.. صباح الفل على حقوق الإنسان والرأي والرأي الآخر".
وكانت الضغوط التركية، قد أوقفت برامج معتز مطر، ومحمد ناصر، وهشام عبد
الله على قناة
ي الشرق
ومكملين بسبب التحريض على مصر وهجومهم على القيادة السياسية.
ومؤخرًا أخذ مسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا في العودة إلى مساره
مجدداً، ولكن ببطء، بعد نحو أشهر من التعثر وتوقف المشاورات الدبلوماسية بين
الطرفين.
وضغطت تركيا على قنوات الإخوان التي تبث من أراضيها، فى سياق تحسن علاقاتها
مع مصر.
وتشترط مصر وقف برامج تُبث من تركيا، لتحقيق عدداً من المصالح المشتركة بين
البلدين.