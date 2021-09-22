الخميس 23 سبتمبر 2021
توقيت مصر 00:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شتائم وألفاظ بذيئة.. تقرير اتحاد الكرة يفجر مفاجآت عما فعله شيكابالا

بعد حالة الغضب.. اجتماع عاجل لـ الخطيب مع موسيماني ولاعبي الأهلي

شاهد.. مستشار الرئيس يحذر مما سيحدث خلال 10 أيام

تخفيف عقوبة شيكابالا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك بعد الاستئناف

بعد حصولها على حقنة بـ 35 مليون جنيه.. الطفلة ليال في ذمة الله

تحذير خطير.. لا تغسلوا الدجاج واللحوم قبل طبخها

بعد هجومه على طنطاوي.. «الشرق» تمنع هيثم أبوخليل من الظهور على شاشتها

فنانة شهيرة: صوري بالمايوه والشورت بترفع المشاهدات

أمير مرتضى منصور يصدم الجميع بـ فضيحة

أول تعليق رسمي سعودي على «انقلاب السودان»

ADS
 

بعد هجومه على طنطاوي.. «الشرق» تمنع هيثم أبوخليل من الظهور على شاشتها

images
هيثم ابوخليل
Native
الأربعاء، 22-09-2021 03:16 م

أعلن الإعلامي الإخواني هيثم أبوخليل، أن قناة الشرق أبلغته اليوم بعدم ظهوره مرة أخرى على شاشتها، وذلك بعد ساعات من هجومه على المشير الراحل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاته.
وكتب "أبوخليلل" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" تم إبلاغي بعدم الظهور على قناة الشرق مرة أخرى لأن كلامي بيزعلهم.. صباح الفل على حقوق الإنسان والرأي والرأي الآخر".
وكانت الضغوط التركية، قد أوقفت برامج معتز مطر، ومحمد ناصر، وهشام عبد الله على قناةي الشرق ومكملين بسبب التحريض على مصر وهجومهم على القيادة السياسية.
ومؤخرًا أخذ مسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا في العودة إلى مساره مجدداً، ولكن ببطء، بعد نحو أشهر من التعثر وتوقف المشاورات الدبلوماسية بين الطرفين.
وضغطت تركيا على قنوات الإخوان التي تبث من أراضيها، فى سياق تحسن علاقاتها مع مصر.
وتشترط مصر وقف برامج تُبث من تركيا، لتحقيق عدداً من المصالح المشتركة بين البلدين.

 

إقرأ ايضا

14293619871609436975

شاهد.. مستشار الرئيس يحذر مما سيحدث خلال 10 أيام

47-1

بعد حصولها على حقنة بـ 35 مليون جنيه.. الطفلة ليال في ذمة الله

هل-غسل-الدجاج-سم-قاتل-؟1

تحذير خطير.. لا تغسلوا الدجاج واللحوم قبل طبخها

أخبار متعلقة

614ac25e4236040c0c612fdc

صدمة.. وفاة المخرج الشاب سامح رمضان بشكل مفاجئ