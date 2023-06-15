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بعد فضيحة تورطها في قضية .. فنانة شهيرة: "أنا أملى عين الجن"

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غادى ابراهيم
الخميس، 15-06-2023 12:21 م

 

تحدثت الفنانة غادة إبراهيم عن قضيتها الشهيرة، التي اتهمت فيها بـ"الدعارة".

 

ونشر الإعلامي نزار الفارس الإعلان الدعائي لحلقة برنامجه الجديدة "تابوو" مع الفنانة غادة إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

 

وقالت غادة:"مبعرفش الخيانة، أنا أملى عين الجن، والشريرات هما اللي لفقوا لي قضية الدعارة، دول اللي بدعي عليهم في كل حتة".

 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم مسلسل "ابن موت"، بطولة الفنان خالد النبوي، علا غانم، محمد نجاتي، محمد لطفي، إدوارد، أحمد خليل، منة فضالي، هيدي كرم، تأليف مجدي صابر، إخراج سمير سيف

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