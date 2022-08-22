بعد ضجة أزمتها مع بناتها.. من هي لورا عماد زوجة شريف منير؟

الإثنين، 22-08-2022
06:08 م
تصدرت لورا عماد
، زوجة الفنان شريف منير
تريند جوجل بعد هجومها
على ابنتيها، ووجهت لهما رسالة قاسية .
وهاجمت زوجة شريف منير
بناتها في الفيديو قائلة:" رسالة
إلي بناتي فريدة وكاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري
و صحتي وحبي و اهتمامي وضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم باصحابكم
بامهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عامله ازاي!."
وكتبت:"بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم
حاجة واحدة بس ! اللي مالوش خير في امه ملوش خير في حد!! بتمنالكم كل خير وصحة وان
ربنا يهديكم في يوم من الأيام!! بس ربنا موجود وكبير قادر علي اللي عمل فيكم كدة انه
يرده ليه في يوم من الأيام!!! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".
من هي لورا
عماد زوجة شريف منير؟
لورا عبد الأحد، واشتهرت بـ لورا عماد
، وولدت في 1 يناير
عام 1972.
بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات، ودخلت مجال التمثيل بمحض
الصدفة.
جاءت الصدفة على يد مدير التصوير والمخرج طارق التلمساني
الذي كان مديرا لتصوير أحد الإعلانات فتعرف عليها وآمن بموهبتها ، وقدمها للمنتج والفنان
سامي العدل الذي كان يبحث عن وجوه جديدة لتقديمها في أفلام من إنتاجه .
كان أول أعمال لورا عماد
، هو فيلم البطل، بطولة الفنان أحمد
زكي، والذي عُرض عام 1997.
-أول ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم "البطل"
إنتاج 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري وقدمت دور
"أوديسا" حبيبة "بيترو غطاس" الذي جسد دوره مصطفى قمر، وعرفها
الجمهور وقتها وبدأ اسمها في الانتشار.
شاركت لورا في مسلسل الرجل الآخر، مع الفنانة ميرفت أمين
عام 1999، كما شاركت في فيلم سوق المتعة عام 2000، وفيلم أرض الخوف عام 2000.
كان آخر ظهور لـ لورا عماد
على الشاشة من خلال فيلم لو كان
دا حلم، عام 2001، ثم ابتعدت عن الفن بعد زواجها من الفنان شريف منير
وإنجابها ابنتيها
فريدة وكاميليا.
عادت لورا عماد
، من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل نصيبي
وقسمتك 4، حيث شاركت في حكاية وأنسى روحي وياك، وعُرضت عام 2022.