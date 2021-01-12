الثلاثاء، 12-01-2021
08:41 ص
المصريون
احتفلت أمس فنانة شهيرة بعيد ميلادها رقم 63 حيث ولدت يوم 11 يناير سنة 1958 .
وفيما يلي بعض المعلومات عن الفنانة إيمان الطوخي:
- ابنة الإذاعي والممثل المسرحي محمد الطوخي
- تخرجت من كلية الإعلام سنة 1980 .
- طاردتها الشائعات خلال مسيرتها الفنية وكان أبرزها أنها ابنة الشيخ محمود الطوخي.
- في أعقاب ثورة يناير سرت شائعة أنها كانت متزوجة من الرئيس الأسبق حسني مبارك وهي الشائعة التي أزعجتها كثيرا وجعلتها تدخل في حالة اكتئاب.
- اعتزلت عام 1997 وابتعدت عن الفن تماما لعدم شعورها بالراحة فيه.
- لم تتزوج وإن كان قد تم خطبتها مرتين.