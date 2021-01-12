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بعد شائعة زواجها من هذا الشخص غير المتوقع .. بطلة مسلسل "رأفت الهجان" تصاب بالاكتئاب

فنانة
بعد شائعة زواجها من هذا الشخص غير المتوقع .. بطلة مسلسل "رأفت الهجان" تصاب بالاكتئاب
 
الثلاثاء، 12-01-2021 08:41 ص المصريون
احتفلت أمس فنانة شهيرة بعيد ميلادها رقم 63 حيث ولدت يوم 11 يناير سنة 1958 .

وفيما يلي بعض المعلومات عن الفنانة إيمان الطوخي:

- ابنة الإذاعي والممثل المسرحي محمد الطوخي

- تخرجت من كلية الإعلام سنة 1980 .

- طاردتها الشائعات خلال مسيرتها الفنية وكان أبرزها أنها ابنة الشيخ محمود الطوخي.

- في أعقاب ثورة يناير سرت شائعة أنها كانت متزوجة من الرئيس الأسبق حسني مبارك وهي الشائعة التي أزعجتها كثيرا وجعلتها تدخل في حالة اكتئاب.

- اعتزلت عام 1997 وابتعدت عن الفن تماما لعدم شعورها بالراحة فيه.

- لم تتزوج وإن كان قد تم خطبتها مرتين.
 

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