



قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر لن تخوض حربًا، بعد أيام من قوله إن البلاد قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، في تصريحات لحقها حدوث خسائر في البورصة المصرية.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن استخدامه لمصطلح "اقتصاد الحرب" لا يعني "أن مصر ستدخل حربًا ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر".

وقال مدبولي إنه كان يقصد طريقة تعامل مصر مع التطورات الجارية واحتمالات توسع نطاق الصراع في المنطقة، في إشارة إلى المخاوف من رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني مطلع أكتوبر.

الأربعاء الماضي، قال مدبولي إنه حال تعرض المنطقة لحرب إقليمية فإن تداعياتها ستكون شديدة، وستضطر الدولة إلى ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد الحرب"، حسب قوله.

وقتها، أشار مدبولي إلى أن حكومته تدرس سيناريوهات عديدة للتعامل مع التطورات الإقليمية، التي قال إنها تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، ضاربًا المثل بزيادة سعر برميل البترول بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط ليتجاوز سعره 80 دولارًا، نتيجة ما تشهده المنطقة مؤخرًا.

وشهدت البورصة المصرية خسائر سوقية بلغت 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، بعد تصريحات مدبولي، والتوترات القائمة في المنطقة، قبل أن تسترد البورصة جزءًا من خسائرها بقيمة 17 مليار جنيه (349.8 مليون دولار) خلال جلسة الإثنين.