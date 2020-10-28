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بعد «جوجل».. إطلاق ثالث محرك بحث عالمي مستقل

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الأربعاء، 28-10-2020 07:51 م


نجحت شركة ألفا نيومرك بالتعاون مع شركة أكس موفيز الإمارات من الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى لإطلاق ثالث محرك بحث عالمي مستقل يحمل اسم meekd، بعد محركي بحث جوجل وبنق ويعتبر الأول من نوعه عالميا، حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي في البحث.
وتمكنت الشركة من الوصول لأكثر من خمسة مليون عملية بحث ومتابعة في اليوم الواحد خلال الإطلاق التجريبي، وكانت النسبة الأكبر للمتابعه وعمليات البحث في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تجاوزت ٧٠٪؜، تلتها بعد ذلك دول من أمريكا الجنوبية والهند وروسيا.
وذكر مهند الدراي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمشروع، أن الفكرة كانت تراوده منذ ٢٠١٠ إلا أنه قرر البدء في المشروع مع زميله سمير نا  بعد الانتهاء من دراسة الجدوى ووضع الميزانية الأوليه للمشروع.
وبعد ثلاثة أعوام من البرمجة المستمرة، نجحا أخيراً في تخزين أكثر من ٨٠ مليار موقع على الإنترنت.
وبعد هذا الإنجاز المبهر، قرر الشريكان البدء في جمع التمويل اللازم من مستثمرين محليين ودوليين ومن ضمنهم شركة أكس موفيز الإمارات، ممثلتاً بـ فيصل بن أحمد والمستثمر فيصل الحمادي والذين أبدا اهتماماً واسعاً بالفكرة نظراً لتفردها، خصوصاً في عالمنا العربي.

وعلق فيصل الحمادي، أن المميز والجديد في المشروع انه ولأول مرة، سيأخذ محرك البحث meekd بعين الاعتبار تصويت عامة المتصفحين للموقع في ترتيب وإظهار نتائج البحث وضمان عدم تفضيل صدارة المحتويات الدعائية، المدفوعة الأجر والمتمتعة برعاية شركات لنتائج عمليات البحث الشبكي عبره، وأيضاً عدم طغيانها على نتائج العضوية الفعلية للبحث.
وأعرب فيصل بن أحمد، أننا مصرين على تقديم هذا المشروع للعالم أجمع وسيتم الافتتاح الرسمي لمحرك البحث في شهر ديسمبر ٢٠٢١ بصورته النهائية.
 

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