الأحد 18 يونيو 2023
توقيت مصر 21:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طبيب ومحامية وممرض.. تفاصيل صادمة في مقتل طبيب ودفنه داخل عيادته

بالصور.. وصول أسماك القرش إلى شواطئ الإسكندرية

فنانة شهيرة: بعمل موبقات لكن لا أقترب الكبائر وباقي شئ بسيط على الهداية الكاملة

طبخت جثته وأكلتها.. قاتلة طفلها في الشرقية تكشف سبب صادم لارتكاب جريمتها

مشكلة عائلية.. هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته يحذفون بعضهم من مواقع التواصل

نرمين الفقي: نفسي أتزوج رجل متدين

رغم استقراره في البنوك.. كم وصل سعر الدولار في السوق السوداء؟

الحبس في انتظاره.. مرتضى منصور أمام المحكمة اليوم في قضية جديدة

تدليس.. أول قرار من "إم بي سي" في واقعة مهيب عبدالهادي و "الجلاصي"

تزوج 13 مرة.. حلمي بكر يتزوج مجددًا رغم بلوغه 85 عامًا

بعد تعرضها للابتزاز بصور فاضحة.. نص أقوال راندا عبدالسلام أمام النيابة

Capture
راندا عبدالسلام
الأحد، 18-06-2023 08:54 ص

عاقبت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونص، المتهم "ع. أ" بابتزاز الفنانة راندا عبد السلام بالسجن 5 سنوات وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال المجني عليها قبل احالة المتهم للجنايات

 

نص التحقيقات

 

س / ما سبب حضورك لسراي النيابة اليوم؟

ج/ انا جيت بناء على طلب النيابة العامة

س/ ما هي تفصيلات شكواك؟

ج/ اللي حصل إن في شهر رمضان اللي فات بعد عرض مسلسل الخاص بي "فارس بلا جواز " لقيت صفحات وأكونتات على موقعى الانستجرام والفيس بوك بتنزل كلام عنى إساءة لسمعتى وعرضى، وبلغت في اللي حصل كده وعملت محضر وده أثر عليا وعلى أهلی وشغلی وسبب في فسخ عدة تعاقدات مع شركات الإنتاج وضرر مادی وأدبی جسیم وبعت رسائل لكل الناس اللي أعرفهم وبناتی وقرایبی وأصحابي في الشغل  تسيء إلى سمعتى وعرضی وبعد كده لما بعت أسأله هو بيعمل كده ليه وعايز إيه قال إنه عايز منى فلوس ودهب وألماظ وطلب مبلغ مالی ٥٠٠٠٠ جنيه فأنا رحت بلغت في قسم تكنولوجيا المعلومات.

س/ وما الذي حدث تحديدا آنذاك؟

ج/ اللي حصل إن في واحد مستخدم حساب " 1 ranfa_reklam" على موقع انستجرام " Instagram" بیهددنی وبیبعت رسالي لحسابي على نفس الموقع " Randa_abdelsalm_official" وطلب منى فلوس و دهب و ألماظ وعشان يبطل يبعت رسايل للناس و يقفل الصفحة اللي بتسيء إلى سمعتي وده سبب ليا في أضرار مادية و معنوية جسيمة.

 

 

 

س/ وهل بلغ المتهم مقصده من ذلك؟

ج/ هو مخدش منى فلوس بس شهر بیا وبسمعتى وبعت كلام يسيء لى لأصدقائي والمتابعين بتوعى وتسبب ده في إن عقدين لشركات إنتاج بمبالغ نقدية كبيرة وقفت عقودها وده عمل ضرر ليا كبير ماديا وأدبیا.

 

 

س/ وهل مازالت ذلك الحساب قائما؟

ج/ الحساب ده اتقفل بعد ما عملت المحضر والفحص الفني عرف المستخدم بتاعه، لكن في حسابات تانى استمرت بالتشهير بي والإساءة إلى سمعتى لغاية من شهرين فاتوا.

إقرأ ايضا

2023_6_14_19_29_6_269

طبيب ومحامية وممرض.. تفاصيل صادمة في مقتل طبيب ودفنه داخل عيادته

2023_6_17_18_49_51_457

بالصور.. وصول أسماك القرش إلى شواطئ الإسكندرية

135-005112-ghada-ibrahim-ascene-temptation-divorce_700x400

فنانة شهيرة: بعمل موبقات لكن لا أقترب الكبائر وباقي شئ بسيط على الهداية الكاملة

أخبار متعلقة

Aa5vqshB

النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر