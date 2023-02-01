بعد الفيديو المشرب لها.. أصالة تعتذر للجمهور

الأربعاء، 01-02-2023
12:54 م
اعتذرت المطربة السورية أصالة
عن صورة لها كان تداولها رواد
مواقع التواصل الاجتماعي وهي تدخن سيجارة في كواليس برنامج "سعودي آيدول".
وأظهرت الصورة أصالة
وهي تدخن سيجارة بحضور زملائها في لجنة
تحكيم البرنامج، المغنية الإماراتية أحلام، والمغني العراقي ماجد المهندس، والمغني
العراقي أصيل أبو بكر.
وعلقت الفنانة السورية على الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع
"تويتر"، قائلة: "كنت رح رد وأعتذر على تصرفي، وطبعًا ما كان المفروض
أشرب قدام الناس".
وأضافت: "كان وقت التصوير طويل وأخدت من صديقة موجودة
وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرر اعتذار
ي ورح كون أحرص على صورتي اللي كلنا سوا
شكلناها".
وفي عام 2017 أعلنت أصالة
إقلاعها عن التدخين
، حيث أكدت وقتها
أنها توقفت عن التدخين
مع دخول عامها الـ48.
وقالت أصالة
حينها: "على عيد ميلادي كان بـ15 مايو،
قررت أهدي لحالي شي جديد، والحقيقة كانت السيجارة ضيقتني كتير، نفسي، وصرت أجيب الكثير
من الأدوية، وصرت كتير قلقانة، وقبل عيد ميلادي بثلاث أيام بطلت سجاير، وأطلب من الناس
إذا لعب الشيطان براسي وطلبت من أي أحد يعطيني سيجارة، بتمنى أنهم ما يعطوني سيجارة،
بتمنى ما أضعف".
وكانت أصالة
واجهت موجة انتقاد بسبب التدخين
من جمهورها في
أثناء تقبل التعازي بشقيقها أيهم، حيث التقطتها عدسات الكاميرا وهي تدخن وتشرب القهوة.