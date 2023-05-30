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بعد الجدل.. يسري نصر الله: لهذا السبب أغلقت أذني أثناء غناء أنغام

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يسري نصر الله
الثلاثاء، 30-05-2023 09:51 ص

 

 

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية صورة يظهر فيها المخرج الكبير يسري نصر الله وهو يغلق أذنيه أثناء سماع صوت المطربة أنغام في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2017.

 

الجمهور فسر الصورة أن "نصر الله" لا يحب سماع صوت أنغام، وانتشرت العديد من المنشورات حول هذه اللقطة.

 

ومن جانبه حرص يسري نصر الله على الرد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وكتب: "تابعت في اليومين اللي فاتوا بمزيج من الدهشة والابتسام انتشار فيديو ليا حاطط أيديا على وداني في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أربع أو خمس سنين أثناء فقرة غنائية أدتها الفنانة الكبيرة أنغام".

 

وتابع: "أيامها وضحت لأنغام إنه كان فيه مشكلة هندسية كبيرة في ظبط التوازن بين صوت الأوركسترا وتحديدا آلات الإيقاع وبين صوتها، سببت تشويش ف الصوت".

 

واستكمل: "اللي أنا منزعج منه هو إن أيامها ماحدش علق خالص على الموضوع ده والفيديو مانتشرش، كل إللي أقدر أقوله للناس اللي عاوزين يعملوا ترند على حسابي هو إن ده ما يصحش وما ينفعش خالص معايا".

 

واختتم حديثه قائلا: "وإني بحب جدا صوت الفنانة الكبيرة أنغام وباحترم شخصيتها واختياراتها، وبتمنى لها كل السعادة".

 

من ناحية أخرى شاركت النجمة أنغام في حفل "روائع الموجي" الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغاني الموسيقار الراحل محمد الموجي.

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