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بعد الإفراج عنه.. الداخلية ترد على مزاعم رامي شعث

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رامي شعث
Native
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الأحد، 30-01-2022 12:45 م
ردت وزارة الداخلية على مزاعم ساقها الناشط المصري الفلسطيني المفرج عنه مؤخرا رامي شعث، مؤكدة عدم صحتها وأنه يلجأ إليها لكسب تعاطف الرأى العام الخارجى للحصول على مكاسب شخصية.
وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر فيسبوك، أن ما يكذب ادعاءته أنه كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، وقد حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له، كما تمت الاستجابة لجميع الطلبات التى تقدمت بها زوجته للحضور للبلاد وزيارته فى توقيتات استثنائية.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصدر أمني أن "هناك دلائل على كذب ادعاءات وأكاذيب الناشط رامي شعث وأنه كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، وقد حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له".
وأفاد المصدر بأنه "تمت الاستجابة لجميع الطلبات التي تقدمت بها زوجة رامي شعث للحضور للبلاد وزيارته في توقيتات استثنائية".
 

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