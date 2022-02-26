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بعد اعتزاله.. تداول أول صورة لـ أدهم نابلسي رفقة زوجته

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السبت، 26-02-2022 10:54 ص
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل.
وظهر نابلسي برفقة فتاة، قال البعض إنها زوجته التي لم تظهر سابقاً إلى العلن، ولم تكشف هويتها، ونالت الصورة المتداولة الكثير من التعليقات التي جاء معظمها عبارات حب لنابلسي والفتاة التي قالوا إنها زوجته.
واعتبر البعض الآخر من المتابعين أن هذه الصورة لإحدى المعجبات بالفنان المعتزل، وأنها قديمة، ولا صحة لما يتم تداوله من أنباء عن أنها زوجته.
يذكر أن أدهم نابلسي ظهر سابقا وهو يرفع أذان صلاة الجمعة داخل مسجد أبو عيشة في الأردن.

 

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