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بعد أن بلغ 72 عامًا.. محمد عبده يرزق بمولود جديد

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محمد عبده
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الأربعاء، 05-01-2022 10:51 ص

أعلن الفنان محمد عبده ولادة طفله الحادي عشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وكتب : "الحمدلله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود."
وكشف عن اختيار لاسم طفله تيمناً بالملك سلمان : "أسميته سلمان تيمنًا بإسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله."
يذكر ان لمحمد عبده 10 أولاد غير الطفل المولود حديثاً وهم : بدر، نورا، دلال، عبد الرحمن، خالد، ريم، هيفا، ود، العنود، عليا.
وبارك عدد كبير من المتابعين لمحمد على ولاده طفله مشيرين الى حسن اختياره لاسمه.
ويبلغ الفنان محمد عبده من العمر 72 عاما، حيث ولد 12 يونيو 1949 .
 

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