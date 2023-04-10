بعد أنباء انفصالهما.. رسالة مفاجئة من حسام حبيب لـ شيرين





وجّه الفنان حسام حبيب رسالة رومانسية لزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب حسام حبيب: "أنا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا".

يأتي هذا بعد أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب بعدما قامت بإلغاء متابعته على إنستجرام، وقام هو بحذف كل الصور التي تجمعهما.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب في نوفمبر الماضي وعقدا قرانهما بعد عام على انفصالهما ومشاكل وأزمات وصل بعضها لتحرير محاضر.

كما سافرت شيرين بعدها لقضاء الكريسماس بصحبة حسام وابنتيها في العاصمة اللبنانية بيروت.

كان حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب أكد أنه لا يعرف شيئا عن أبناء انفصاله نجله عن شيرين، كما صرح المنتج الفني نبيل إدوارد والذي تولى إدارة أعمالها الفترة الأخيرة لـ"مصراوي" أنه لا يتواصل مع شيرين منذ انتهاء حفلها في الكويت، ولا يعرف عنها أي شيء.