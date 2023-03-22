بعد أنباء انفصالها.. ظهور صادم لـ شيرين (صور)

تداولت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة شيرين عبدالوهاب داخل الاستوديو أثناء تسجيل أغنية جديدة.



وظهرت شيرين بوزن زائد وملامح شاحبة، وهو ما أثار تساؤلات رواد السوشيال ميديا حول أسباب ظهورها بهذه الصورة.

يذكر أن شائعات قد طالت الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بعدما قام الأخير بحذف كل الصور التي تجمعهما عبر إنستجرام، وقامت شيرين بإلغاء متابعته.

شيرين أصدرت بيانا، عبر محاميها الخبير القانوني حسام لطفي، وجاء فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبدالوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه"

وتابعت: "وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها، بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".

وأضافت: "وتنتهز هذه الفرصة لتهنئة جمهورها بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير".







