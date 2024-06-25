بصدر مفتوح.. غادة عبدالرازق تثير الجدل بإطلالة جريئة





أثارت أحدث إطلالة للنجمة غادة عبدالرازق، جدلا واسعا وغضب بين جمهورها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وانتشرت صورًا لـ غادة عبدالرازق عبر "السوشيال ميديا" ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ونالت غادة هجوماً شديداً من جمهورها بسبب جرأتها في الصور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "أزياء غربية مالها دخل بالفخامة"، "وين التألق والأناقة ما شفتها؟"، "فين التألق ده التألق في الحشمة والوقار"، "تحرر زيادة عن اللزوم".

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور النجمة نيللي كريم، وحرصت كل منهما على توجيه التحية للأخرى وتبادلا أطراف الحديث.