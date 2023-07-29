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بسبب فستانها هجوم على حفل روبي بالسعودية...تفاصيل

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روبي
السبت، 29-07-2023 03:17 م نسمه عبد الوهاب
أشعلت الفنانة روبي مسرح جدة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بأولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات وليالي صيف جدة في موسمه الجديد، بإطلالاتها التي عرضتها لحالة من الهجوم الحاد من متابعيها.
كعادتها أبدعت النجمة روبي على مسرح جدة، وتصدرت التريند بأغانيها، التي بدأتها بأغنية « ليه بيداري كده»، إلا إن إطلالتها كان لها الصدى الأكبر، وبين معجب ومعارض لتلك الإطلاله، وأشعلت روبي السوشيال ميديا

تعرض الفنانة روبي لهجوم واسع من متابعيها في الوطن العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها غير صالحة للوقوف على المسرح بتلك الإطلالة، وعلق البعض قائلين: 
روبي المغنية المصرية في جدة، ما أحد علمها تلبس قبل ما تطلع المسرح.. شئ مقزز صدقُا.. تلوث بصري يصل حد جرح المشاعر
في حفلة لروبي دلوقتي في جدة طبعًا بلبس لا يليق بالمكان وكل الكلام دا، فأمي زعلانه أوي وانا بحاول أريحها وأغير القناة
مين كان يصدق إن روبي هتغني يوم في السعودية وبفستان زي دا
روبي قالبة على رانيا يوسف

كانت الفنانة روبي قد وجهت رسالة خاصة لجمهور حفلها الأول في السعودية، ضمن فعاليات حفلات صيف جدة 2023، قائلة: « ألف بوسة وبوسة ليكم حبايبي الحلوين، جمهور مبهر وعظيم، ووقوفي على مسرح جدة شئ يدعو للفخر.. ربنا يسعدكم ويسعد أوقاتكم دائمًا.. شكر من كل قلبي».
وعلقت روبي على الحفل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، معبره عن فرتحها وسعادتها الكبيرة بالحفل وجمهور جدة، متجاهله تمامًا الهجوم الواسع على إطلالتها، حيث كتبت: 
« من أجمل حفلاتي.. استمتعت مع جمهور جدة إلي زي العسل والوقت عدى بسرعة جدًاااا، وأشوفكم قريب تاني ويارب أكون أسعدتكم أنتوا كمان».





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