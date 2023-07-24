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روبي تشعل الساحل الشمالي بوصلة رقص بفستان مثير (فيديو)

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روبي
الإثنين، 24-07-2023 01:29 م


أشعلت الفنّانة روبي حفلا غنائيا في منطقة الساحل الشمالي، وقدمت مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتها ومنها "يا ليالي" التي قدمتها مع الفنان أحمد سعد.

 

وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث توافدت أعداد غفيرة، وكعادتها رقصت روبي وهي تغني وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

وكان من بين الحضور الفنان الكبير مصطفى فهمي الذي ظهر في فيديو نشرته روبي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" وهو يرقص ويغني. وتفاعل الجمهور مع الأغنيات ورددوها.

 

وأطلّت الفنانة روبي بفستان أبيض قصير تاركة شعرها ينسدل مموجا على كتفيها.

 

وتستعد روبي لإحياء حفل غنائي جديد بمشاركة الفنان رامي صبري يوم الجمعة 28 يوليو الجاري على مسرح بنش مارك في جدة.

 

أغنية "يا ليالي" هي آخر أعمال الفنانة روبي، والتي تعاونت فيها لأول مرة مع مواطنها المطرب أحمد سعد، والأغنية من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.
شاهد الفيديو هنا

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