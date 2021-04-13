الثلاثاء، 13-04-2021
09:37 م
فتحي مجدي
كاد رجل يتزوج من امرأة بالخطأ، بعد أن لجـأ إلى استخدام "خرائط جوجل
"، التي قادته إلى الوصول إلى عرس آخر يقع على بعد أميال قليلة من مكان زفاف عروسه.
حدث الواقعة الغريبة في بلدة صغيرة في جاوة بإندونيسيا
في عيد الفصح الأحد، الموافقة 4 أبريل.
كان العريس
في طريقه إلى عروسه "لوساري هاملت" من منطقة باكيس في وسط جاوة، لكن بسبب الخلط، انتهى به الأمر إلى منزل "جينكول هاملت".
وبالصدفة غير العادية، كان هناك حفل زفاف مقام أيضًا، حيث كان من المقرر أن تزف "ماريا أولفا" إلى "برهان صدقي" من قرية رينجينوم في كيندال ريجنسي بجاوة الوسطى.
لكن العروس قالت للصحفيين إن "برهان" وصل متأخرًا لأنه توقف على أحد الطرق من أجل للبحث عن مرحاض. في غضون ذلك، ظهر العريس
الجديد.
وعند رؤية جميع ديكورات الزفاف التي تزين المنزل، لم يعتقد القادمون مع العريس
الآخر أن هذا هو حفل الزفاف المقصود.
وكانت "ماريا" تضع مكياجها في ذلك الوقت، لذلك لم تدرك أن الشاب الذي استقبله ضيوف حفل زفافها كان عريسًا آخر غير عريسها.
قالت لصحيفة "مالاي ميل": "لقد صُدمت عندما رأيت القادمين مع الرجل لأنني لم أكن أعرف أيًا منهم".
وأضافت أنه بينما كان خطيبها من كيندال، كان العريس
الآخر والضيوف القادمون معه من بيمالانج.
بحلول الوقت كان "العريس
" قد تلقى بالفعل عددًا من الهدايا من المهنئين، قبل الكشف في النهاية عن الخلط، وببعض التوجيهات من عائلة "ماريا"، انطلق العريس
"الخطأ" إلى حفل زفافه الفعل.
انتشر مقطع فيديو لهذه اللحظة الغريبة، لكن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتساءلون كيف نجح الرجل في البقاء جاهلاً بخطئه طوال الوقت.
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