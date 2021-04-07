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صورة مرعبة تصدم مستخدم "خرائط جوجل"

صورة مرعبة
صورة مرعبة
 
الأربعاء، 07-04-2021 06:12 م فتحي مجدي
أصيب مستخدمو تطبيق خرائط جوجل بحالة من الصدمة بعد رؤيتهم صورة لشخص مجهول تظهر قدماه دون باقي أجزاء الجسم الأخرى، إلى جانب رؤية ظل طويل، يُعتقد أنه يعود إلى المصور، مع وجود مخطط له يحمل كاميرا أو هاتفًا.

وفي الصورة التي تمت مشاركتها على منصة "ريديت"، بعنوان: "ماذا حدث هنا!؟"، يرد شخص واحد بـ "لا أعرف ولكن هذا الرجل مثير".

وتباينت التكهنات حول سبب الصورة الغريبة بين "قوى متعددة الأبعاد" و"شيطان الظل يأكل مرتادي الشواطئ الأبرياء".

ويعتقد آخر أن السبب يمكن أن يكون "الاحتراق التلقائي"، بينما طرح آخر فكرة أن "الروح قد تجاوزت".

وفي حين أن الصورة تخلق صورة غير مألوفة ورائعة إلى حد ما، فهناك في الواقع تفسير محتمل وراء هذا الشذوذ الغريب، إذ تكمن الإجابة في وظيفة "جوجل" المسماة "الصور البانورامية" والتي تتيح للمستخدمين تحميل الصور بمنظور بزاوية 360 درجة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إنه عادةً ما يتم التقاط الصور البانورامية في بعض أشهر المواقع الشهيرة في العالم، مثل "برج إيفل" ومبنى "إمباير ستيت" ثم نشرها على خرائط جوجل.

وتحقيق ذلك مسألة صعبة للغاية، وإذا لم يفهمها المصور بشكل صحيح، فغالبًا ما تكون النتيجة هي الصور الغريبة ذات الرؤوس المشوهة والأطراف المفقودة.

وأي أقدام يتم تضمينها عن طريق الخطأ هي خطأ المصور الذي لم يهتم بما يكفي عند الحصول على اللقطات المطلوبة بزاوية 360 درجة.
 

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